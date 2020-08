Cette rentrée 2020-2021 n’échappera pas à son lot de nouvelles simulations sportives et comme chaque année, Visual Concepts et 2K prépareront le terrain pour leur jeu de basket avec une démo jouable de NBA 2K21.

C’est le 24 août que cette démo sera proposée aux joueurs PS4, Xbox One et Nintendo Switch (aucune mention du PC), une version d’essai qui permettra notamment de découvrir les changements apportés au gameplay.

Parmi ces ajustements on notera les nouvelles mécaniques de dribble au Pro Stick. Grossièrement, cela signifiera que le tir sera uniquement possible en maintenant le stick droit vers le bas. N’importe quelle autre direction permettra d’effectuer un type de dribble.

Comme l’illustrent les images ci-dessous, la jauge de tir connaîtra aussi des changements avec l’introduction d’un système de visée au lieu de la traditionnelle barre de temps : « Cela signifie qu’au lieu de devoir arrêter la jauge de tir lorsque vous atteignez le moment parfait pour tirer, vous aurez simplement à ajuster le système de commandes Pro en temps réel afin d’atteindre le point de visée idéal. La fenêtre de tir change de taille de manière dynamique, selon les capacités du joueur, la portée de tir et la contestation du tir » peut-on lire sur le blog officiel du jeu.

De nouveaux types de tirs, de nouvelles possibilités défensives ou encore des grands joueurs plus impactant dans la raquette, voilà quelques autres éléments évoqués pour ce NBA 2K21 génération actuelle à retrouver en version finale sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia le 4 septembre.