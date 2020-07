On savait déjà que Damian Lillard avait été choisi comme la tête d’affiche de NBA 2K21 pour la génération actuelle de machines, on apprend à présent que c’est Zion Williamson qui a été sélectionné pour apparaître sur la jaquette du jeu de 2K sur PS5 et Xbox Series X.

Le jeune prodige des New Orleans Pelicans, premier choix de la draft 2019, sera donc le visage du nouveau départ de la franchise sur la nouvelle génération de consoles.

2K prévient, un dernier joueur aura aussi droit aux honneur du packshot de NBA 2K21. Très certainement pour l’édition spéciale du jeu, encore non annoncée, mais dont on ne doute guère de l’existence.