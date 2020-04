Voilà déjà deux mois et demi que Kobe Bryant nous a quitté et les hommages ne cessent pas, même en cette période de crise sanitaire. NBA 2K20 n’évidemment pas le dernier à rendre hommage à la star des Lakers, preuve en est (s’il en fallait une) la mise à disposition pour tous les joueurs du mode MonEquipe d’une carte Diamant Rose inspirée du dernier match disputé par le Black Mamba (et ses 60 points dans la besace).

Pour obtenir la carte en question c’est tout simple, il suffit d’utiliser le code qui figure ci-dessous (KOBE-JHE93-J987G-PWEHD) :

Pour mettre en avant la carte en question, 2K met en place des Défis Spotlight avec « 8 des plus grands matchs de Kobe Bryant à compléter avec cette carte » et des défis tels que « marquez 81 points dans un match avec Kobe, placez 12 trois points dans un match et gagnez » ou encore « recréez le dernier match de Kobe avec 60 points vers la victoire ».