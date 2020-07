Nacon, la division gaming de BigBen, diffusera demain sa première conférence en ligne : le Nacon Connect.

Rendez-vous est donné à 19h (heure française) pour découvrir cette diffusion durant laquelle des jeux tels quel Vampire : The Masquerade – Bloodlines 2, Rogue Lords ou encore Werewolf : The Apocalypse – Earthblood seront montrés ainsi que 4 titres inédits (dont les nouveaux projets de Spiders et KT Racing).

Pour suivre le Nacon Connect, il vous suffira de surveiller le player ci-dessous à partir de 19h demain (le 07/07/2020) donc.