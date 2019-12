Bonne nouvelle pour les fans européens de My Hero Academia, on sait désormais précisément quand Bandai Namco sortira le jeu My Hero One’s Justice 2 en Europe. Rendez-vous est donné le 13 mars 2020 sur nos PC, PS4 et Xbox One, une nouvelle célébrée avec la diffusion d’un trailer.

Pour bastonner seul ou face à d’autres joueurs, les joueurs pourront se constituer des équipes de combattants avec notamment les présences de Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress et Twice confirmées dans la vidéo ci-dessus. La complémentarité entre les personnages sera d’ailleurs de mise pour déclencher des attaques spéciales (le Team Plus Ultra), alors que l’éditeur annonce que des arènes destructibles accueilleront certaines de nos bastons.

My Hero One’s Justice 2 aura aussi droit à une édition limitée chez nous, constituée d’une “figurine LED de 20 cm exclusive, un Steelbook exclusif, un Shikishi My Hero Academia, un porte-clés Deku & Overhaul, un badge ainsi qu’une copie du jeu” précise l’éditeur. Le contenu de cette édition Plus Ultra est visible à la toute fin de la vidéo du jour.