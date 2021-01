Si, comme nous, vous gardez de chaleureux souvenirs de Brothers : A Tale of Two Sons, alors peut-être aurez-vous un œil intéressé sur le nouvellement annoncé My Father My Son de Blinkclick Games dont voici la bande-annonce.

Pas spécialement attirant avec sa réalisation low poly pas très inspirée, My Father My Son misera tout sur liens entre ses deux personnages. Une expérience coopérative dans laquelle il sera possible de jouer seul (en contrôlant les deux personnages) ou d’avoir un ami (en local sur la même machine ou en ligne) pour aider un père et son fils, naufragés sur une île déserte, à trouver un échappatoire.

Une expérience qui prend soin de mettre en avant la force combinée des deux personnages et les liens de filiation, voilà ce que promet My Father My Son dont la sortie n’est pas attendue avant début 2022 sur PC (puis sur consoles, si tout va bien).