MXGP 2020 est désormais disponible et Milestone ne passe pas à côté de ce lancement. Le studio italien livre un dernier trailer pour la version PC, PS4 et Xbox One de sa simulation du Championnat du monde de Motocross FIM, un jeu uniquement proposé en téléchargement sur ces machines en échange de 49,99€.

Une saison 2020 à revivre avec 68 pilotes (MXGP et MXGP 2), 19 circuits, du multijoueur sur serveurs dédiés, le plein d’éléments de personnalisation et, d’ici quelques, un éditeur de circuit ainsi que le retour du mode Playground pour profiter des paysages d’une île inspirée par les fjords norvégiens avec 3 amis en ligne. Un programme plutôt intéressant, même si plusieurs problèmes semblent plomber l’arrivée du jeu si l’on en croit les retours des joueurs sur Steam.

Le 14 janvier, c’est sur PS5 et en édition physique que MXGP 2020 déboulera avec des éléments exclusifs.