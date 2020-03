On en parlait le mois dernier, l’arrivée de Murder by Numbers s’est faite comme prévu sur nos PC et Nintendo Switch. Le jeu à puzzles de Mediatonic et The Irregular Corporation a évidemment eu droit à son trailer de lancement, à découvrir ci-dessous pour avoir une idée des énigmes à base de nonogrammes (picross) qui composent l’essentiel du gameplay.

La vidéo permet aussi d’apprécier le style visual novel qui caractérise les dialogues de ce jeu d’Ed Fear et Hato Moa (Hatoful Boyfriend), un titre dont on rappelle qu’il met en scène une actrice bien décidée à lever le voile sur une véritable série de meurtres qui touche le show TV série auquel elle participe.

Murder by Numbers coûte actuellement 11,24 € sur Steam et l’eShop, prix de « lancement » valable jusqu’au 11 mars.