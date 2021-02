Le plaisant Moving Out revient sur le devant de la scène quelques 9 mois après sa sortie, à la faveur d’un DLC fraîchement arrivé. Baptisée Movers in Paradise, cette extension à 7,49€ est à récupérer dès maintenant sur PC et consoles.

Pour ce premier contenu dit Premium du jeu de Team17, DevM Games et SMG Studio, il est question de 24 nouveaux niveaux (dont 10 niveaux arcade) située sur Packmore Island. Un décor exotique et hostile pour nos déménageurs de l’extrême qui vont devoir déménager vieilles reliques et trésors cachés avec 4 nouveaux personnages à la clé et une physique toujours aussi particulière.

En marge de ce contenu payant, Moving Out accueille aussi une mise à jour gratuite introduisant le mode Moving In. Le but ? L’aménagement bien sûr, c’est-à-dire vider la camionnette de déménagement dans une douzaine de niveaux d’origine pour mettre les objets dans des emplacements bien précis.