La très productive équipe de Milestone continue d’abreuver les fans de deux roues et lancera, le 22 avril prochain, son nouveau MotoGP sur PC, PS4, PS5, Xbox One, les Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Place à la première bande-annonce de ce MotoGP 21.

Au programme, un mode Carrière de Manager agrémenté de nouvelles fonctionnalités, le plein de nouvelles options de personnalisation et des ajouts côté gameplay (dont la gestion de la température des freins, des pénalités de temps spécifiques ou encore l’arrivée d’une séquence de récupération de la moto, sonnant la fin de la réapparition automatique sur piste).

Sur PS5 et Series X, MotoGP 21 fera le beau avec de la 4K à 60 fps, et des sessions en ligne à 22 joueurs. La version PS5 aura aussi la particularité d’exploiter la DualSense, comme ses petits copains l’ont brillement fait avant lui.

On espère en tout cas que l’expérience sera d’un autre niveau que celles de RIDE 4 ou encore de MXGP 2020.