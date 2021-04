C’est jeudi, c’est youpi et c’est jour de sortie pour MotoGP 21. Le titre des (très) productifs développeurs de Milestone est en effet maintenant disponible sur nos PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S et Nintendo Switch, une sortie que ne manque pas de célébrer le studio avec la diffusion d’un traditionnel trailer de lancement.

Rappelons les grandes lignes de ce volet, à savoir une saison 2021 virtuelle à dominer avec de nouvelles fonctionnalités à la clé dont des séquences de récupération de la moto (au revoir les récupérations automatiques), la gestion de la température des freins ou encore l’ajout des « Long Lap » en tant que pénalité pour les moins prudents.

Côté technique, MotoGP 21 se targue de débouler sur PS5 et Series X avec son duo 4K/60FPS, des temps de chargement réduits et des effets plus poussés. Quant au online, on nous rappelle qu’il est capable d’accueillir un total de 22 joueurs sur ces machines.