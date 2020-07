On vous a déjà parlé de Mortal Shell, le souls like signé Cold Symmetry qui devrait arriver quelque part en 2020.

Comme convenu le studio a commencé il y a quelques semaines à envoyer des clés aux joueurs pour accéder au bêta test. Via les réseaux sociaux (Discord, Twitter, Facebook ou Instagram) ou de manière aléatoire à ceux qui sont inscrits à la newsletter. Il n’aura finalement fallu que quelques jours de grogne pour que le studio change de fusil d’épaule et décide de rendre cette bêta publique et accessible à tous les joueurs PC.

Pour tester Mortal Shell il suffit donc de se rendre sur l’Epic Game Store pour y télécharger les 6Go du paquet.

Une première prise en main rapide nous a permis de reconnaître la très forte inspiration des Souls même si, il faut bien le reconnaître, ce Mortal Shell propose de nombreuses idées originales qui pourraient faire de lui une alternative très intéressante en attendant l’arrivée de Demon’s Souls sur PS5.