Double dose de vidéo pour cette news Mortal Shell. Alors que notre verdict est tout proche d’arriver on vous propose de découvrir les premières minutes afin de vous plonger dans cet univers fantastique signé Cold Symmetry.

Des premières minutes que vous connaissez déjà peut-être puisqu’il s’agit de la partie du jeu qui était disponible lors de la bêta publique. Si tout ceci est nouveau pour vous c’est l’occasion de voir à quel point Mortal Shell ne fait pas de cadeau à ceux qui se lancent dans l’aventure.

Pour les plus curieux, ou ceux qui ne feront pas le jeu, nous vous offrons également la vidéo de fin avec le combat intégral contre le boss final. Attention spoiler donc, ne cliquez pas sur cette vidéo si vous voulez vous garder la surprise préparée par les développeurs.

Disponible depuis le 18 août sur PC, Xbox One et PS4, Mortal Shell est une excellente surprise malgré quelques défauts de jeunesse. Promis, on vous explique tout ça très vite.