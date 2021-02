Coup de coeur de la rédaction malgré ses défauts certains, Mortal Shell est un Souls-like qui a su marquer nos esprits à l’été 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. On est donc plutôt heureux d’apprendre que Cold Symmetry et Playstack vont déployer une mise à niveau gratuite le 4 mars prochain pour l’arrivée du jeu sur PS5 et Xbox Series X|S.

Mortal Shell sur PS5 et Xbox Series X, pour les joueurs PS4/Xbox One

Au programme, une partie visuelle améliorée avec des textures retravaillées, un affichage 4K à 60 images par seconde (sauf sur Series S), des temps de chargement réduits et un niveau de détails revu à la hausse. Sur PS4 et Xbox One, Mortal Shell aura aussi droit à sa mise à jour gratuite pour améliorer la fluidité du jeu, ses textures et sa résolution.

Mortal Shell : Enhanced Edition, pour les nouveaux venus

Ceux qui ne possèdent pas le jeu pourront donc directement se tourner vers la version PS5/Xbox Series X de Mortal Shell sous-titrée Enhanced Edition avec les caractéristiques détaillées ci-dessus, au prix de 29,99€.

Les amateurs des bonnes vieilles boîtes pourront même patienter jusqu’au 9 avril, date à laquelle une version physique arrivera en France via Just For Games avec, en guise de bonus, une jaquette réversible, un set de trois cartes postales, et un artbook de 140 pages. Son prix ? 39,99€.