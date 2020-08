Si vous aussi vous avez horreur des plages bondées, du soleil brûlant et des températures insupportables, vous serez ravis d’apprendre que Mortal Shell va vous permettre de passer la fin du mois d’août enfermés, au frais, dans votre salon. Le souls like signé Cold Symmetry vient en effet d’annoncer, avec un trailer, sa date de sortie.

Et c’est le 18 août prochain exactement que celui qui nous a séduit lors de sa bêta publique sortira sur PC, Xbox One et PS4.

Si vous n’avez pas eu le temps de tester cette pré-version, sachez que malgré sa très forte inspiration des productions de FromSoftware, Mortal Shell a de sérieux atouts à faire valoir et qu’il pourrait être la bonne surprise de l’été. On vérifiera tout ça dès que possible bien évidemment.