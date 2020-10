Quelques jours après son annonce, Mortal Kombat 11 Ultimate revient d’ores et déjà sur le devant de la scène à la faveur d’un trailer de gameplay dédié à Rambo.

La nouvelle édition du jeu de combat de Warner et NetherRealm Studios pourra en effet compter sur la présence de l’iconique personnage dans ses rangs, avec la voix et l’apparence de Sylvester Stallone bien évidemment. Côté gameplay, Rambo combattra avec « son couteau de survie emblématique pour le kombat au corps à corps et de son arc à poulies pour les cibles à distance », mais aussi à mains nues « grâce à des prises redoutables » et en utilisant des pièges « pour garder une longueur d’avance sur ses adversaires. »

Rappelons que Rambo fera partie du Kombat Pack 2 que l’ensemble des joueurs de Mortal Kombat 11 Ultimate pourront obtenir (moyennant finance, selon l’édition donc) avec Mileena, Rain et Rambo au programme.