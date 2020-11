Un combat entre le T-800 de Terminator et John Rambo de Rambo, voilà ce que permet le nouveau Kombat Pack 2 de Mortal Kombat 11 disponible dès aujourd’hui pour les possesseurs du jeu de NetherRealm Studios sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Le soldat des Forces Spéciales est en effet à l’honneur dans ce pack de personnages qui contient également Mileena et Rain.

Rappelons que ce Kombat Pack 2 est également disponible via la nouvelle édition du jeu, baptisée Mortal Kombat 11 Ultimate et aussi proposée sur les nouvelles PS5 et Xbox Series X pour ceux qui veulent débouler dans l’arène en profitant du jeu de base et de tous ses DLC.

Warner en profite également pour souligner une fois de plus que les joueurs PS4 et Xbox One de MK 11 peuvent profiter d’une mise à nouveau gratuite sur PS5 et Xbox Series X/S, afin de bastonner sur next-gen sans repasser à la caisse.