On a déjà eu droit à une exhibition de Rain puis à une présentation de Rambo, c’est logiquement au tour de Mileena de s’afficher pour le compte de Mortal Kombat 11 Ultimate. Le troisième et dernier personnage du Kombat Pack 2 du jeu de NetherRealm Studios se montre ainsi en action, le retour d’une kombattante qui devrait ravir certains fans de la licence.

Mileena ne manquera en tout cas pas d’atouts, avec ses acrobaties, la maîtrise de son saï et ses griffes forcément aiguisées. Concernant son arrivée dans ce volet, voici quelques lignes descriptives officielles du personnage par Warner.

Ayant voyagé dans le futur grâce à Kronika, Mileena prit connaissance de son avenir tragique : son bref règne en tant qu’impératrice de l’Outremonde et son assassinat par D’Vorah et Kotal Kahn. Déterminée à reprendre son trône, Mileena va relancer la guerre civile de l’Outremonde et détruira tous les Kombattants qui se dresseront sur son chemin.