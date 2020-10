Après le jeu de base en 2019 puis l’édition Aftermath au printemps 2020, voilà que Mortal Kombat 11 se prépare à présent pour sa version Ultimate.

Warner Bros. Games a ainsi annoncé la sortie de cette nouvelle édition pour le 17 novembre sur les supports actuels donc mais aussi, on pouvait s’y attendre, sur PS5 et Xbox Series X|S (avec crossplay à la clé). Si les consoles nouvelles générations auront donc aussi droit à cette version Ultime, les possesseurs du jeu d’origine sur PS4 et Xbox One pourront également profiter du jeu de baston sur leur nouvelle console via les mises à niveau gratuites.

Au programme de Mortal Kombat 11 Ultimate, le jeu d’origine, son extension Aftermath et les contenus téléchargeables déjà connus, dont le Kombat Pack 1. Il faudra aussi compter sur le Kombat Pack 2 qui apportera Mileena, Rain et Rambo. Oui, le Rambo de Sylvester Stallone intègrera bien le casting du jeu de NetherRealm Studios.