L’année 2020 sera placée sous le signe de Mortal Kombat 11 chez Warner Bros. Interactive Entertainment et NetherRealm Studios avec l’annonce de Mortal Kombat 11 : Aftermath pour le 26 mai.

Aftermath, l’extension

Extension du jeu de baston de 2019, Aftermath reprendra l’histoire de la série là où le jeu de l’année passée s’est arrêté, « avec une toute nouvelle histoire qui explore les thèmes de la confiance et de la trahison ». Philosophie, quand tu nous tiens.

Obligé de s’allier à certains de ses ennemis pour explorer le passé et sauver la Terre, évidemment, Liu Kang sera la tête d’affiche de cette extension aux côtés de Fujin, Raiden, Sheeva et RoboCop. Oui, RoboCop. Ne nous demandez pas ce que le personnage de Paul Verhoeven vient faire là-dedans, on sait en tout cas qu’il aura l’apparence (et la voix) du RoboCop de Peter Weller des deux films originaux.

Trois nouveaux packs de skins de personnage seront également au programme de Mortal Kombat 11 : Aftermath (mais distillés au fil des semaines) avec un prix de vente de l’ensemble fixé à 39,99€ pour les possesseurs du jeu de base.

Mortal Kombat 11 Aftermath, la MAJ gratuite et l’édition complète

Si vous êtes joueurs de MK11 mais ne comptez pas acheter cette future extension, sachez qu’une mise à jour gratuite sera déployée le 26 mai également. Elle comportera « de nouvelles arènes, dont l’arène klassique du Bassin d’acide et l’arène de la Chambre des âmes, les Stage Fatalities, des coups de grâce qui utilisent l’environnement comme une arme, et la fonctionnalité populaire des années 90, les Friendships ».

Vous ne possédez pas Mortal Kombat 11 ? Warner pense à tout et servira, à la même date, une édition Kollection comprenant le jeu, le Kombat Pack et l’extension en question, le tout à 59,99€.