On vous le présentait en juin dernier, l’intriguant Morbid : The Seven Acolytes nous fait le plaisir de revenir en vidéos à l’occasion de la gamescom.

La première séquence provient du Future Games Show alors que la seconde nous vient du gamescom studio d’IGN. Toutes deux offrent un large aperçu de l’action-RPG en de pixel art de Still Running.

Dans Morbid : The Seven Acolytes, les joueurs découvriront un univers Lovecraftien brutal ne laissant guère de place à l’échec et dont les combats contre les boss promettent d’intenses moments de gameplay.

Sortie prévue cette année sur PC et consoles.