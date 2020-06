Quoi de mieux pour un dimanche matin que l’annonce d’un nouveau jeu en pixel art prenant place dans un univers Lovecraftien ? C’est ce que nous propose Merge Games et le studio de développement Still Running avec le fraîchement dévoilé Morbid: The Seven Acolytes.

On y incarnera le dernier Lutteur de Dibrom dont la mission et de vaincre les Sept Acolytes. Le jeu se présente comme un A-RPG brutal et sanglant, fortement inspiré des Souls de FromSoftware (ndlr: vous allez mourir).

Outre un univers que l’on nous promet riche et immersif, il sera question d’environnements variés et de boss aussi coriaces que violents. Le système de personnalisation devrait ouvrir la porte à de nombreuses possibilités afin que chacun puisse adapter son personnage à son style de jeu.

Si au niveau de l’arsenal on touchera aux grands classiques comme les épées, masses, haches et autre lances Still Running a également inclus tout un tas d’armes à feu allant du simple pistolet au fusil à pompe en passant par des fusils pour un total de pas moins de 25 armes différentes.

En plus de sa barre de vie et d’endurance il faudra également surveiller la santé mentale de son personnage pour espérer survivre dans cet univers totalement tordu.

Un programme fort alléchant prévu pour faire plaisir aux amateurs du genre aussi bien sur PC (Steam) que PS4, Xbox One et Nintendo Switch et ce, dès cette année !