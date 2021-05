Composé de quatre passionnés et basé à Saint Petersburg, le studio Nunchaku Games a récemment annoncé le développement de leur tout premier projet. Il se fait appeler Moon Samurai et se présente comme un jeu d’action aventure en 2D, pleinement branché pixel art et se situant dans un univers cyberpunk à l’atmosphère nippone.

Samuraï des temps futurs

Entre corruption, vendetta et conflit technologique, il s’agit ici d’être catapulté en l’an 2070 dans les rues futuristes de RAM City. Située sur la lune, cette mégapole a pour particularité d’être régie par une intelligence artificielle du nom de Danao_X. Du moins, jusqu’à ce qu’un groupe de samouraïs renégats ait décidé d’entreprendre un coup d’État et de prendre ainsi le contrôle de la cité. Suivant également la voie des samouraïs, Buddy, notre héros, se fait incarcéré pour avoir exprimé son opposition à cette insurrection. Aidé par Danao_X, il se lance alors en quête de vengeance afin de retrouver et tuer ses malfaiteurs.

Que ce soit en termes de narration, de mise en scène ou de gameplay, la boussole des inspirations pointe fermement vers les films old school d’arts martiaux de l’ère Jackie Chan, et les jeux d’action rétro, eux-mêmes imprégnés par ces derniers. Transportés entre les beat’em all et platformers des années 90, les joueurs auront 8 niveaux avec pas moins de 50 lieux différents pour profiter d’un système de combat fluide et détaillé. À mains nues, utilisation d’éléments du décors ou maniement d’armes telles que le nunchaku ou le katana laser, les possibilités martiales promettent d’être larges et variées pour venir à bout de nos opposants.

Entre les courses poursuites au milieu des dédales de buildings, les bagarres en plein bar et les rencontres de boss sur les toits fumeux, c’est de l’action avec un grand A qui se profile à travers ce charmant Moon Samurai dont la sortie est prévue sur PC, Mac et Nintendo Switch. Si pour l’instant les consoles Playstation et Xbox ne sont pas concernées, Nunchaku Games n’a néanmoins pas écarté sa volonté de voir apparaître son projet sur de telles plateformes. Tous les samouraïs en herbe peuvent ainsi garder espoir.