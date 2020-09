Après WRC 9, l’éditeur français Nacon s’attarde sur un autre jeu de course de son catalogue : Monster Truck Championship. Nous ne sommes clairement pas dans la même catégorie, pourtant le jeu développé par Teyon s’exhibe lui-aussi à l’occasion de la gamescom 2020.

Quelques 16 véhicules, 5 types d’épreuve, 25 stades et circuits ou encore de multiples options de personnalisation (avec la présence de micro-réglages pour les caractéristiques techniques des véhicules), Monster Truck Championship nous promet un contenu conséquent avec du jeu solo et du online pour apprécier le tout.

Côté planning, Monster Truck Championship reste programmé pour le 15 octobre sur PC, PS4, Xbox One et, plus tard, sur Nintendo Switch.