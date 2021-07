Bien qu’il ne soit pas attendu avant le 9 juillet sur nos Nintendo Switch et PC, Monster Hunter Stories 2 s’offre d’ores et déjà son trailer de lancement en cette fin de semaine. Capcom s’attarde longuement sur les personnages et monstres de son RPG mais s’attarde aussi sur les mises à jour prévues jusqu’en octobre 2021. Un programme qui commencera dès le 15 juillet avec une première mise à jour apportant le Chumsky du premier Monster Hunter Rise en tant que Monstie

Quatre autres mises à jour, respectivement prévues le 5 août, début et fin septembre puis courant octobre, verront le jeu accueillir de nouveaux monstres à combattre en coop et encore plus Monsties. La feuille de route est d’ailleurs visible ci-dessous pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces updates entièrement gratuites.

Place également au plein de nouvelles images de ce Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin dont on rappelle la disponibilité d’une démo jouable sur Switch. Cette même démo sera aussi proposée sur PC, dès le lancement du jeu le 9 juillet donc.