C’est le grand jour pour Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Le nouveau Monster Hunter Stories fête en effet sa sortie sur Nintendo Switch et PC (Steam), une arrivée évidemment célébrée par Capcom avec un long trailer de lancement que voici.

Pour le reste on vous donne tout simplement rendez-vous bientôt pour notre test complet du jeu, le temps d’en explorer le moindre de ses aspects. Pour en savoir un peu plus sur le jeu, on vous invite à consulter cette précédente brève pleines d’informations essentielles.