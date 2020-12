Bien que sa sortie ne soit pas effective avant la fin mars 2021, Monster Hunter Rise est bien décidé à occuper régulièrement le terrain de l’actu. Il y aura bien évidemment la démo jouable dès janvier pour patienter, mais aussi de nombreuses apparitions vidéo pour tout savoir du jeu de Capcom d’ici son arrivée.

Plusieurs séquences ont ainsi été publiées par l’éditeur, quatre présentations d’autant de types d’armes que l’on vous propose de visionner ci-dessous dans une séquence compilée par nos soins.

Arc, Epée Longue, Lames Doubles et Lance, voilà les quatre types d’armes à découvrir en action. C’est aussi et surtout l’occasion pour les fans d’apprécier de nouvelles images de gameplay de Monster Hunter Rise et de penser aux futures parties de chasse que ce futur épisode majeur aura à offrir.