Tel un chasseur et sa monture, Monster Hunter Stories 2 et Monster Hunter Rise semblent être quasiment inséparables. Révélés en même temps, les deux frères n’ont depuis manqué, à quelques exceptions près, aucune occasion de se montrer ensemble, et cela même après le lancement de Monster Hunter Rise.

Dès lors, si le cadet a profité de l’E3 2021 pour en dévoiler un peu plus sur son intrigue et ses mécaniques, pensez-vous bien que l’aîné a également fait l’honneur de sa présence. Comme convenu, le petit monstre est venu présenter le programme des mois de juin et juillet avec un petit aperçu du mois d’août, concernant ses prochaines mises à jour.

Monster Hunter Rise : le planning de l’été 2021

18 juin Première collaboration Capcom avec Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Récompense de quête événement : armure spéciale de Palico Tsukino 24 juin

Installation de la Version 3.1

Mise en ligne du contenu téléchargeable payant

Quêtes événement : Tromperie à la Forêt inondée – Calamité : C’est ta boue – Coeur Héroïque – Une lame glacée étincelante

Récompense de quêtes événement : Armure Cuissardes cuir noir – Emote : Faire le mort – Armure Pare-soleil – Set de stickers festif

9 juillet Armure spéciale Rider accessible en utilisant une sauvegarde de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin



Fin juillet Installation de la Version 3.2





Deuxième collaboration Capcom





Mise en ligne d’un nouveau pack de contenu téléchargeable payant





Quêtes événement inédites





Août 2021 Installation de la Version 3.3







Troisième collaboration Capcom







Mise en ligne d’un nouveau pack de contenu téléchargeable payant







Quêtes événement inédites

C’est donc sur ce joli menu que pourront prochainement mettre la main celles et ceux qui, parmi les 7 millions d’acheteurs, ont été conquis par la formule de Monster Hunter Rise. Disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch, le titre n’a cependant donné aucune précision sur sa version PC.