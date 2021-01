Comme promis par Capcom, une démo jouable de Monster Hunter Rise a fait son apparition aujourd’hui sur nos Nintendo Switch. Direction l’eShop pour récupérer cette démo (uniquement disponible jusqu’au 31 janvier) qui propose un peu de solo (didacticiel et activité Chevauchée de wyverne) et du multijoueur en ligne (deux quêtes à réaliser en 30 tentatives max : Grand Izuchi, Mizutsune).

On en profite pour remettre au premier plan la longue présentation vidéo consacrée à Monster Hunter Rise et diffusée hier par l’éditeur, en plus d’une bande-annonce dédiée à la Chevauchée de wyverne.