Toujours à l’occasion du State of Play, on a aussi eu droit à une large exhibition de gameplay de Crash Bandicoot 4 : It’s About Time. Une grosse vidéo de plus de cinq minutes à (re)découvrir ci-dessous pour faire le plein d’images du jeu de Toys for Bob.

Dingodile en personnage jouable

Que retenir de cette présentation ? Dingodile fera son retour dans Crash Bandicoot et il profitera de ce nouvel épisode pour apparaître en tant que personnage jouable. Tout comme Neo Cortex, il aura droit à ses propres missions et à une histoire inédite.

Un peu de folie en mode N. Verted

Autre annonce du jour/du soir, la présence d’un mode N. Verted pour ceux qui auront terminé Crash Bandicoot 4 : It’s About Time une première fois. Un mode miroir en quelque sorte, sauf que différentes particularités compliqueront la progression (décors qui ne s’affichent que si on les colore, rythme du jeu qui s’accélère automatiquement, filtres visuels, etc.). Ainsi, toutes les missions pourront être rejouées avec un style bien particulier avec des récompenses à la clé.

Enfin, Toys for Bob a promis de nombreux skins pour habiller Crash et Coco avec une foule de tenues différentes. Des costumes qui permettront d’accomplir des tâches spécifiques tout en gagnant de précieuses gemmes.

Plusieurs skins sont également promis pour les pré-commandes du jeu dans sa version PS4, mais rappelons que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time sera aussi disponible sur Xbox One à sa sortie le 2 octobre.