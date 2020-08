Minecraft Dungeons occupe les joueurs PC et Xbox One depuis la fin mai mais à partir du 8 septembre, il s’attaquera aussi aux joueurs PS4 et Nintendo Switch. Une date à laquelle une version physique du jeu fera aussi son apparition pour toutes les consoles, une Hero Edition qui sera composée du jeu et de ses deux contenus : Jungle Awakens et The Creeping Winter.

Si The Creeping Winter nous vous est pas familier, c’est tout bonnement parce qu’il vient également d’être annoncé pour le 8 septembre. Au menu de cet add-on, des missions inédites sur fond de tempête glaciale avec ce qu’il faut de nouvelles armes et armures ainsi que de nouveaux mobs et artefacts.

Quant à ceux qui possèdent déjà Minecraft Dungeons sur PC et One, ils auront droit à une mise à jour gratuite à la même date avec « de nouveaux marchands et des défis quotidiens ».