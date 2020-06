Déjà à l’oeuvre sur Ratchet & Clank Rift Apart Insomniac Games sera très occupé avec, en parallèle, le développement du prochain Spider-Man.

Attention cependant à ne pas se faire surprendre, il ne s’agit pas ici d’un nouveau jeu, mais d’un remake de l’opus PS4 sorti en 2018.

En plus de profiter de la puissance de la nouvelle console, cette version contiendra un énorme chapitre entièrement consacré à Miles Morales, largement introduit dans Spider-Man et personnage principal de l’excellent film d’animation Spider-Man: New Generation.

Malheureusement peu d’informations ont été communiquées hier soir si ce n’est que le jeu devrait, notamment, profiter des capteurs haptiques de la nouvelle manette de la PS5.