Après Astérix, voilà que Microids a décidé de s’attaquer à un autre monument de la bande dessinée franco-belge : les aventures de Tintin.

Un communiqué de l’éditeur nous informe en effet qu’un accord a été trouvé avec Moulinsart pour le développement d’un jeu vidéo Tintin sur PC et consoles. Un jeu d’action-aventure dont on sait seulement qu’il sera inspiré par les albums de Hergé et proposera, a priori, une histoire inédite.

Tintin, Milou, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les Dupond et Dupont et « d’autres personnages iconiques de la série » répondront présents dans ce futur jeu dont aucun visuel n’a encore été diffusé. Microids promet de plus amples informations bientôt, patience donc.