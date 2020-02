De longs mois après The Two Colonels, voilà que Deep Silver et les développeurs de 4A Games annoncent l’arrivée toute proche du second DLC de Metro Exodus.

Sam’s Story, tel est le nom donné à cette nouvelle extension, a droit à sa première série d’images et à quelques information.

1 de 4

Sam’s Story mettra en scène Sam, un Ranger Spartiate d’origine américaine et qui est bien décidé à retourner aux Etats-Unis où il espère y retrouver sa famille. Un long chemin “dans les paysages d’un Vladivostok dévasté par les tsunamis et jonché de bâtiments industriels et de quartiers résidentiels en ruines” détaille 4A Games, rappelant que de nouveaux personnages, de nouvelles armes et de nouvelles mutations sont aussi au rendez-vous de ce DLC.

Comme la première extension, Sam’s Story sera accessible sans frais aux détenteurs du Season Pass mais aussi à ceux qui possèdent l’édition Gold, Aurora ou Collector de Metro Exodus. Pour les autres, il faudra évidemment passer à la caisse.