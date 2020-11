Comme bien d’autres, Deep Silver et 4A Games vont profiter des arrivées de la PS5 et de la Xbox Series X pour proposer une mise à jour technique de Metro Exodus. « Un meilleur framerate, une meilleure résolution, une réduction des temps de chargement, en plus d’un ray tracing incroyable » s’emballe le communiqué, promettant un rendu et des performances dignes de la version jouable « sur des PC de pointe et des cartes compatibles RTX. »

Pas encore de date de sortie pour Metro Exodus sur PS5 et Xbox Series X, on sait seulement que les détenteurs actuels du jeu sur PS4 et Xbox One auront droit à une mise à jour gratuite.

Dans le même temps, Deep Silver fête le dixième anniversaire de la licence. Oui, déjà dix ans que la franchise inspirée des romans de Dmitry Glukhovsky avec des titres (et des rééditions, compilations) à retrouver dans une timeline officielle consultable à cette adresse.