Une collection réunissant les trois Mass Effect dans des versions remastérisées ? La rumeur court depuis un bon moment et a déjà pris pas mal de formes. La dernière en date, plutôt concrète celle-ci, est l’apparition de Mass Effect Legendary Edition dans les colonnes de l’organisme Corréen de classification des jeux vidéo.

Pas encore d’officialisation donc, mais il serait bel et bien question des remasters de la trilogie Mass Effect sur lesquels certains fantasment depuis un moment déjà.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le nom Mass Effect Legendary Edition fait surface. Le mois dernier, un tel titre était mentionné par VentureBeat. Un peu plus tôt dans l’année, une sortie en 2021 d’une telle compilation était évoquée sur la toile alors qu’avec la publication de ses résultats fiscaux, Eletronic Arts mentionnait l’existence d’un « HD remake of an EA game » dans son catalogue des jeux à venir d’ici mars 2021.