Les dernières rumeurs ne laissent guère de doute mais c’est désormais chose officielle, une compilation Mass Effect : Édition Légendaire verra bien le jour au printemps 2021. Taillée pour les PC, PS4 et Xbox One, tout en étant compatible avec les PS5 et Xbos Series X (avec quelques optimisations à la clé), cette compil’ permettra de (re)découvrir les trois premiers volets de la franchise Mass Effect.

Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 seront ainsi réunis dans des versions remasterisées et optimisées en 4K Ultra HD avec le contenu solo de base de chaque jeu, les DLC de tous les épisodes et même les éléments distribués à l’époque par les voies promotionnelles (dont les bonus de pré-commandes).

Prise en charge par une équipe dédiée de BioWare, cette collection Mass Effect sonnera le retour au premier plan d’une licence dont on a également la confirmation que le prochain volet est dans les cartons. « Pendant ce temps, ici chez BioWare, une équipe expérimentée travaille sans relâche pour donner vie au prochain chapitre de la saga Mass Effect. » confirme le studio, sans toutefois être en mesure d’en dire d’avantage sur ce projet qui n’en est qu’à ses balbutiements.