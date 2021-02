Après l’officialisation en novembre dernier, il est venu le temps de la première bande-annonce de Mass Effect : Édition Légendaire. Et de la date de sortie aussi, fixée par Electronic Arts au 14 mai sur PC (Origin et Steam), PS4 et Xbox One (et PS5 et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité).

Comme prévu, cette édition embarquera Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3 avec le contenu solo de base de chaque jeu, les DLC de tous les épisodes (dont les bonus de pré-commandes d’origine) et des versions remasterisées et optimisées en 4K Ultra HD.

La version originale de Mass Effect a reçu des optimisations exhaustives qui enrichissent l’univers du jeu avec un niveau de détails nettement plus élevé dans des lieux tels que Eden Prime, Ilos et Féros, que les joueurs auront l’occasion d’explorer lors de leur voyage à travers la galaxie. Mass Effect propose en outre des interfaces optimisées et diverses mises à jour relatives à l’ergonomie. Les phases de combat et d’exploration ont également été modernisées avec un système de visée, des commandes d’escouade, des fonctionnalités de pilotage du Mako et des paramètres de caméra spécialement optimisés. Communiqué de presse de BioWare et Electronic Arts.

Mass Effect : Édition Légendaire prendra également soin de proposer de nouvelles options de création et personnalisation du personnage (interface commune aux trois jeux) pour « unifier davantage l’expérience de jeu globale » nous explique-t-on.