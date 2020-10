Autre exclusivité PlayStation 5 mise en exergue cette semaine, Marvel’s Spider-Man a eu droit à un trailer et pas moins de 11 minutes de gameplay. Sony a annoncé la présence de la tenue de Spider-Man : Into the Spider-Verse (ou Spider-Man : New Generation chez nous) pour Miles Morales, en tant que bonus de pré-commande mais aussi, pour les plus patients, comme récompense in-game.

Plus qu’un simple costume bonus, cette tenue Into the Spider-Verse s’accompagnera d’un lot d’animations façon « basse fréquence visuelle » pour coller au mieux à celles du long-métrage animé. Un mod que les joueurs pourront désactiver dans les options du jeu, histoire de profiter de ce costume sans les fameuses animations.