C’était prévu, Marvel’s Guardians of the Galaxy a bien été introduit par Square Enix lors du show E3 2021 de l’éditeur. Retour sur cette présentation du nouveau jeu Gardiens de la Galaxie effectuée à l’occasion du dernier Square Enix Presents.

Première révélation, l’aventure nous permettra d’incarner le seul Star-Lord. S’il sera bien accompagné de ses acolytes, Peter Quill devrait donc être le seul personnage jouable de ce jeu d’action développé par Eidos Montréal. Inspirée par les comics, l’histoire inédite de ce Marvel’s Guardians of the Galaxy nous demandera évidemment de protéger la galaxie.

Adoptez le style de combat dynamique de Star-Lord en pulvérisant les adversaires à l’aide de ses blasters élémentaires et faites appel aux compétences uniques de chaque Gardien pour vaincre tout un panel d’ennemis interplanétaires. En tant que chef autoproclamé des Gardiens de la Galaxie, le joueur devra faire des choix lors de différents dialogues et interactions entre Quill et son équipe, ce qui renforcera les liens au sein de cette famille dysfonctionnelle.

Côté bande-son, on nous promet le plein de classiques des années 80 mais aussi des musiques originales.

Autre info principale : Marvel’s Guardians of the Galaxy sortira le 26 octobre 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S|X.