Actuellement en place pour les joueurs PS4 qui ont pré-commandé leur exemplaire, la bêta de Marvel’s Avengers se montre avec une vidéo de gameplay. C’est Gamespot qui a posté cette séquence d’un peu plus de 5 minutes qui nous présente une session Assault Drop Zone dans l’environnement Exo Hydraulics Foundry.

Des missions scénarisées, des parties en Drop Zone, des challenges HARM Room et des missions War Zones, voilà ce dont se compose cette bêta dont les personnages jouables sont tout d’abord Thor et Captain America puis Iron Man, Hulk, Black Widow et Ms Marvel.

Pour info, le contenu des autres sessions de bêta-test (sur PC et Xbox One puis en bêta ouverte sur PS4) sera identique.