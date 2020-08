Marvel’s Avengers ne sera officiellement disponible que le 4 septembre (ou avec un accès anticipé de 72h selon l’édition achetée) mais Square Enix ne résiste pas à l’envie de partager, d’ores et déjà, le trailer de lancement du jeu.

Après un week-end de bêta ouverte, le titre de Crystal Dynamics et Eidos Montréal est donc fin prêt pour le grand jour. Une arrivée qui se fera tout d’abord sur PC, Stadia, PS4 et Xbox One avant de rejoindre les rangs de la PS5 et de la Xbox Series X au lancement de ces machines.

Rappelons par ailleurs que Marvel’s Avengers, comme beaucoup d’autres, profitera d’une mise à niveau gratuite pour ceux qui passeront d’une génération à l’autre.