Ce n’est pas vraiment une surprise mais Marvel’s Avengers fera partie des jeux qui feront le voyage de la génération actuelle aux PS5/Xbox Series X en fin d’année.

Square Enix et Crystal Dynamics ont annoncé que les acheteurs du jeu à sa sortie début septembre sur PS4 et Xbox One auront droit à une mise à niveau gratuite lorsque la PS5 et la Xbox Series X feront leur apparition. Profils de joueur, sauvegardes et progression pourront ainsi être transférés d’une machine à l’autre, alors que le jeu cross-génération sera même autorisé entre jeux PS4 et PS5 d’un côté, Xbox One et Xbox Series X de l’autre.

1 de 5

Sur consoles nouvelle génération, Marvel’s Avengers profitera de fonctionnalités dont on entend décidément beaucoup parler ces derniers temps : « des temps de chargement plus rapides, une résolution et une fidélité renforcées, des améliorations faites au niveau de la texture et des destructions d’armures, le ray tracing et bien plus encore ».

Si on nous promet des infos sur chaque version du jeu pour bientôt, un partenariat avec Sony nous permet tout de même d’apprendre sur le PlayStation Blog que Marvel’s Avengers tirera partie du retour haptique de la DualSense et proposera aussi « un mode graphique amélioré ou un mode ‘Taux d’images par seconde élevé’ pour que les joueurs puissent personnaliser visuellement leur expérience de jeu ».

Rendez-vous demain, le 24 juin à 19h heure française, pour découvrir du gameplay dans un stream de Marvel’s Avengers à suivre via ce lien.