À quoi ressembleront Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket et Groot dans le prochain jeu Marvel’s Guardians of the Galaxy ? Eidos Montréal et Square Enix apportent des éléments de réponse. Avec une nouvelle vidéo du jeu mettant en scène les Gardiens de la Galaxie et des visuels. Bruno Gauthier-Leblanc, directeur artistique chez Eidos Montréal, commente cette vidéo et s’attarde sur l’aspect de chacun des personnages.

« Nous voulions que le design des Gardiens reste fidèle à l’histoire que nous avons créée, tout en faisant en sorte que l’on puisse reconnaître instantanément les Gardiens de la Galaxie que les fans adorent. Nous avons construit cette famille dysfonctionnelle et amusante en combinant des éléments issus des comics Marvel avec le passé que nous leur avons imaginé, ce qui donne un aspect unique à chaque Gardien qui s’intègre dans les mécaniques de jeu. » Bruno Gauthier-Leblanc directeur artistique à Eidos Montréal

Sur fond d’images de gameplay, on découvre ainsi la tenue de Star-Lord et ses références aux années 80. L’apparence scarifiée du corps de Drax et la tenue de Gamora inspirée par celle des comics de Marvel. Des explications sont aussi données sur les designs liés de Rocket et Groot.

Marvel’s Guardians of the Galaxy est prévu pour le 26 octobre sur PC, PS4, PS5, One, Xbox Series X|S. Aussi en version Cloud sur Nintendo Switch.