Après son apparition hier lors du PlayStation Showcase, il est temps de (re)visionner le trailer de Marvel’s Guardians of the Galaxy dans sa version française. On y retrouve Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket et Groot alors qu’ils déboulent dans les quartiers de l’Église universelle de la Vérité grâce/à cause (rayez la mauvaise proposition) du Grand unificateur Raker. Pourquoi ? Pour assister à un rituel mettant en scène la mystérieuse Matriarche.

De quoi s’imprégner de l’atmosphère de cette aventure qui nous permettra d’incarner Peter Quill et qui fera même une (petite) place à l’incontournable Cosmo.

Prévu pour le 26 octobre sur l’ensemble des plateformes, Marvel’s Guardians of the Galaxy comptera notamment sur une bande-son assurée par le groupe Star-Lord dont le morceau « Space Riders (With No Names) » rythme la bande-annonce.