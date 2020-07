On en sait désormais plus sur le bêta-test dont va faire l’objet Marvel’s Avengers avant sa sortie le 4 septembre sur PC, PS4 et Xbox One (plus tard sur PS5 et Xbox Series X).

La première phase de cette bêta se déroulera du 7 au 9 août sur PS4, uniquement pour ceux qui pré-commandent leur exemplaire du jeu de Square Enix. Sur PC et Xbox One, les joueurs ayant réservé Marvel’s Avengers auront droit à cette bêta du 14 au 16 août.

Vous ne comptez pas faire de réservation ? La bêta sera ouverte à tous les joueurs PS4 du 14 au 16 août puis, aussi sur PC et Xbox One, du 21 au 23 août.

Quant au contenu de ce bêta-test, il se dévoilera le 7 août à l’occasion d’une seconde diffusion War Table.