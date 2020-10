Une simulation de conquête spatiale, conçue en collaboration avec l’ESA, l’Agence Spatiale Européenne, ça a forcément de quoi éveiller l’intérêt. Ce jeu c’est Mars Horizon, proposé par

The Irregular Corporation et Auroch Digital, et désormais daté au 17 novembre sur PC et consoles.

Gérer une agence spatiale et la développer avec Mars en ligne de mire, voilà ce que proposera Mars Horizon avec la prise en compte de diverses ressources (le temps, la technologie, le soutien du public et l’argent) et des missions à accomplir face à une rude concurrence.

Avec son gameplay au tour par tour et ses choix cruciaux, Mars Horizon espère bien installer une certaine tension auprès des amateurs du genre qui le retrouveront sur Steam donc mais aussi PS4, Xbox One et Nintendo Switch.