Probablement l’une des annonces les plus attrayantes de l’Ubisoft Fordward, le développement d’un nouveau jeu Mario et les Lapins Crétins sur Nintendo Switch. Présenté avec un premier trailer de gameplay, il portera le nom de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et sortira courant 2022.

Reprenant la formule tactique de son illustre aîné, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope verra Mario et les Lapins Crétins explorer diverses planètes pour les protéger du chaos semé par Cursa et ses sbires.

Un tactical donc, oui, mais avec une différence de tailler par rapport au jeu de 2017 : les déplacements case par case laisseront place à un mixe entre temps réel et tour par tour que le trailer du jour se charge d’illustrer. L’action n’en sera probablement que plus dynamique, on attend en tout cas d’en voir plus sur ce Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et on vous laisse avec les premières images du jeu.