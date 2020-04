Alors que le design de la PlayStation 5 reste toujours un secret bien gardé, Sony Interactive Entertainment a dévoilé hier, mardi 7 avril, le design de nouvelle manette qui accompagnera sa prochaine console. Exit la DualShock, la gamme actuelle laissera sa place à la DualSense.

Nouveau design à dominante blanche donc, avec un gabarit un peu plus bombé que sa grande sœur la DualShock 4. On conserve les gâchettes bien évidemment, ainsi que la batterie rechargeable interne. Le pavé tactile s’élargit un peu et accueille, juste en dessous, la barre lumineuse bouffeuse de batterie.

Pour les nouveautés fonctionnelles on a donc le fameux retour haptique qui devrait permettre selon Sony Interactive Entertainment de procurer davantage de sensations aux joueurs, ainsi qu’un micro intégré. Enfin le bouton Share est remplacé par Create (marketing quand tu nous tiens) et le Start se dote d’un petit icône qui rappelle le bouton Menu de la manette Xbox One.

La DualSense accompagnera évidemment la PlayStation 5 lors de sa sortie qui reste, pour le moment, calée aux fêtes de fin malgré la situation actuelle. Enfin pour alimenter les débats constructifs on terminera avec cette petite animation qui compare, inévitablement, cette nouvelle DualSense avec la manette de la Xbox Series X. On vous laisse commenter.