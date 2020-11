Tripwire Interactive avait annoncé la couleur en septembre dernier, son exaltant Maneater profite de la sortie de la Xbox Series X (et de l’arrivée imminente de la PS5) pour revenir dans une nouvelle édition physique pour les consoles next-gen.

Au programme de cette Enhanced Edition, un rendu natif 4K HDR à 60 images par seconde, des effets visuels retravaillés, le ray tracing (mais plus tard, via une mise à jour gratuite) et même, sur PS5, des sensations accrues via la DualSense.

Vous possédez Maneater sur PS4 ou Xbox One ? Une mise à niveau est déployée gratuitement pour en profiter sur votre nouvelle console. Quant aux joueurs PC, comme annoncé en septembre, ils profiteront de toutes ces améliorations début 2021.